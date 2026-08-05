مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: با تدوام استقرار توده هوای گرم در استان، وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر تا اوایل هفته آینده مورد انتطار است.

تداوم وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر در خوزستان تا اوایل هفته آینده

تداوم وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر در خوزستان تا اوایل هفته آینده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان داشت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی همچنان استقرار توده هوای گرم و وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر را تا اوایل هفته آینده در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین در این ایام (بویژه طی امروز و فردا) جریانات جنوبی ومرطوب بویژه در صبحگاه و شامگاه به تناوب سبب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق درسواحل، مناطق جنوبی، مرکزی و غربی خواهد شد.

سبزه زاری ادامه داد: تا اوایل هفته آینده افزایش ابر در اغلب نقاط استان، احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات استان و تندباد باد‌های لحظه‌ای در مناطق شرقی استان پیش بینی می‌شود.

به گفته سبزه زاری؛ طی روز‌های جمعه و شنبه وزش باد‌ها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی در برخی ساعات بصورت متوسط خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۵۱ و دهدز با دمای ۲۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۵۰.۴ و کمینه دمای ۳۱.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.