به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روح‌الله امداد با اشاره به نقش مهم خبرنگاران در اطلاع‌رسانی و روشنگری جامعه گفت: خبرنگاران با تلاش و مسئولیت‌پذیری، نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی، انعکاس رویداد‌ها و بیان مسائل و مطالبات جامعه دارند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به فرارسیدن هفدهم مرداد روز بزرگداشت خبرنگار افزود: در راستای بزرگداشت اصحاب رسانه و با هدف قدردانی از زحمات آنان؛ خبرنگاران می‌توانند با ارائه کارت خبرنگاری معتبر، به همراه دو نفر از اعضای خانواده خود به صورت رایگان از امکانات تفریحی مجموعه توچال استفاده کنند.

مدیرعامل مجموعه تفریحی ورزشی توچال، افزود: این طرح شامل استفاده رایگان خبرنگار و دو نفر از اعضای خانواده وی از تله‌کابین، تله‌سی‌یژ و سورتمه توچال است.

امداد ادامه داد: خبرنگاران می‌توانند در روز‌های ۱۵ و ۱۶ (پنج شنبه و جمعه) مردادماه با همراه داشتن کارت خبرنگاری معتبر از این خدمات استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به انجام عملیات فنی و استانداردسازی در مجموعه گفت: با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اجرای عملیات استانداردسازی و فعالیت‌های فنی، خدمات مجموعه تفریحی ورزشی توچال در روز‌های ۱۷ تا ۱۹ مردادماه ارائه نخواهد شد.

امداد از خبرنگاران خواست برای بهره‌مندی از این طرح، روز‌های ۱۵ و ۱۶ مردادماه را برای مراجعه به مجموعه در نظر بگیرند.