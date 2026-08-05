مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از اجرای طرحی پژوهشی برای اصلاح فرآیند تخلیه گاز از فیلتر‌های خشک در ایستگاه‌های تقلیل فشار خبر داد و گفت: با اجرای این طرح و رفع نشتی در شیرها، از هدررفت روزانه حدود یک‌میلیون مترمکعب گاز جلوگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، علی‌اکبر فقیه از اجرای طرحی پژوهشی برای اصلاح فرآیند تخلیه گاز از فیلتر‌های خشک در ایستگاه‌های تقلیل فشار خبر داد و گفت: این طرح پژوهشی پس از انجام بررسی‌های فنی در ایستگاه‌های تقلیل فشار اجرا شد و با اصلاح فرآیند تخلیه گاز از فیلتر‌های خشک، از هدررفت روزانه حدود یک‌میلیون مترمکعب گاز جلوگیری کرد.

وی افزود: براساس نتایج این مطالعه، در شیر‌های «پلاگ ولو» که در مسیر درین (Drain) فیلتر‌های خشک نصب شده‌اند، به دلیل ماهیت عملکردی این تجهیزات، میزان نشتی به‌تدریج افزایش می‌یابد. این نشتی در برخی ایستگاه‌ها از حدود ۲۰ مترمکعب در روز آغاز می‌شود و در ایستگاه‌های با ظرفیت و سایز بالاتر، به‌مراتب بیشتر است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر تصریح کرد: با هدف رفع این مشکل، متخصصان شرکت گاز با اجرای طرح «دوبل‌کردن شیر پس از درین فیلتر خشک»، امکان ایزوله‌سازی کامل مسیر و جلوگیری از نشت گاز را فراهم کردند.

فقیه بیان کرد: این اقدام پژوهش‌محور، ضمن ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات، سبب صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف گاز و جلوگیری از هدررفت روزانه حدود یک‌میلیون مترمکعب گاز در ایستگاه‌های تقلیل فشار شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: این اقدام نمونه‌ای از به‌کارگیری نتایج تحقیقات کاربردی در صنعت گاز است که افزون‌بر افزایش بهره‌وری، نقش مؤثری در صیانت از منابع ملی و کاهش اتلاف انرژی ایفا می‌کند.