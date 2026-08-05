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به گفته استاندار سیستان و بلوچستان بخش بیشتر مطالبات پیمانکاران طرح راهسازی چابهار، نیکشهر و ایرانشهر پرداخت شده و با وجود برخی مشکلات مالی، عملیات اجرایی در قطعات مختلف این محور راهبردی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بیجار گفت: قرارداد قطعه یک این طرح حدود ۳۸۰ میلیارد تومان بوده که با احتساب تعدیلها تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار پرداخت شده و این بخش مطالبه قابل توجهی از دولت ندارد.
وی ادامه داد: بخش عمده مطالبات این قطعه تسویه شده و برآوردها نشان میدهد مطالبات باقیمانده حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان است.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به قطعه ۹ این پروژه که شامل بخشهای «الف» و «ب» است، گفت: این قطعه در زمان بررسی حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و روند اجرای آن در هر دو بخش ادامه دارد.
منصور بیجار افزود: تأمین منابع مالی و استمرار پرداختها با هدف جلوگیری از توقف این طرح و تسریع در تکمیل محور راهبردی چابهار، نیکشهر و ایرانشهر در دستور کار قرار دارد.