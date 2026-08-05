رئیس حوزه قضایی بخش خاوران از پلمب ۵ واحد مشاور املاک در شهر قیامدشت به دلیل عدم رعایت الزامات قانونی در ثبت معاملات خبر داد و تأکید کرد که نظارت بر صنوف برای حفظ حقوق شهروندان با جدیت ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رحمتی از پلمب پنج واحد مشاور املاک متخلف در شهر قیامدشت خبر داد و اظهار کرد: این واحد‌ها به دلیل رعایت نکردن الزامات قانونی مربوط به ثبت و تنظیم رسمی معاملات املاک پلمب شدند.

وی با تأکید بر استمرار نظارت‌های قضایی بر واحد‌های صنفی افزود: حوزه قضایی بخش خاوران در کنار انجام وظایف ذاتی خود، نظارت بر صنوف، نانوایی‌ها و دفاتر مشاوران املاک را با جدیت در دستور کار قرار داده و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی با متخلفان نخواهد داشت.

رئیس حوزه قضایی بخش خاوران تصریح کرد: برخورد با تخلفات صنفی، به‌ویژه در حوزه معاملات املاک که با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد، با قاطعیت ادامه خواهد داشت و واحد‌هایی که از قوانین و مقررات تخطی کنند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

رحمتی در پایان از شهروندان خواست در انجام معاملات ملکی صرفاً به دفاتر مجاز و قانون‌مند مراجعه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند.