به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدصادق فرج‌زاده، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان آستانه‌اشرفیه، با تأکید بر عزم جدی این اداره برای صیانت از حقوق بیت‌المال اظهار کرد: در پی رصد دقیق اراضی دولتی و شناسایی یک مورد تصرف غیرقانونی، با پیگیری‌های حقوقی و حضور به‌موقع نیرو‌های یگان حفاظت اراضی اداره‌کل راه و شهرسازی استان گیلان، عملیات رفع تصرف انجام و این اراضی به مالکیت دولت بازگردانده شد.

وی افزود: حفاظت از عرصه‌های ملی و مبارزه با پدیده زمین‌خواری از اولویت‌های اصلی مجموعه راه و شهرسازی است و این یگان با پایش مستمر، هرگونه تعرض به اراضی تحت اختیار دولت را در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی و با آن برخورد قانونی خواهد کرد.

فرج‌زاده در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز و تصرف اراضی دولتی، مراتب را بلافاصله به ادارات راه و شهرسازی گزارش دهند تا در راستای حفظ حقوق عمومی و بیت‌المال، اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.