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مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اشکذر : با اتمام اجرای زیرساختهای آبرسانی پروژه ۲۵ واحدی مسکن ویلایی روستای هامانه، بستر لازم برای تأمین آب شرب پایدار ساکنان این مجموعه مسکونی فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، لطفی گفت: عملیات اجرای زیرساختهای آبرسانی پروژه ۲۵ واحدی مسکن ویلایی روستای هامانه با موفقیت به پایان رسید و زیرساخت لازم برای بهرهبرداری از این مجموعه مسکونی فراهم شد.
وی افزود: این پروژه در زمینی به وسعت یک هکتار اجرا شده و به منظور تأمین آب شرب پایدار واحدهای مسکونی، ۷۵۰ متر شبکه توزیع آب با لولههای پلیاتیلن در سایزهای ۶۳، ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر احداث شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اشکذر ادامه داد: همچنین در قالب این پروژه، دو باب حوضچه به همراه شیرآلات و منصوبات شبکه احداث و نصب شد تا زیرساختهای مورد نیاز برای آبرسانی ایمن و پایدار به این ۲۵ واحد ویلایی تکمیل شود.
لطفی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ۱۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، اظهار کرد: این طرح با هدف همگامسازی توسعه زیرساختهای آب با اجرای طرحهای نهضت مسکن روستایی و ارائه خدمات مناسب به ساکنان اجرا شده است.
وی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان یزد با توسعه بهموقع زیرساختهای آبرسانی، تلاش دارد همزمان با اجرای پروژههای مسکن، شرایط بهرهمندی ساکنان از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار را از ابتدای سکونت فراهم کند.