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دادستان عمومی و انقلاب کیش بر ضرورت تسریع در رسیدگی به امور مراجعان گمرک تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی سالمیزاده، گفت: باید تلاش شود مردم در حوزه گمرک با مشکلی مواجه نشوند و همانگونه که امور مربوط به سازمان منطقه آزاد کیش در مدت ۷۲ ساعت انجام میشود، فرایندهای مربوط به گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب کیش، جزیره کیش را در بین مناطق آزاد کشور پیشرو دانست و افزود: سطح مطالبهگری مردم کیش موجب شده، مدیران نیز خود را بهروز کنند و برای پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم، عملکردشان را با نیازها و شرایط روز تطبیق دهند.
سرپرست مدیریت توسعه و تجارت سازمان منطقه آزاد کیش، نیز با قدردانی از رویکرد مردمی دادستان عمومی و انقلاب کیش، گفت: پیشنهادها و تذکرهایی که با هدف اصلاح فرایندها، افزایش شفافیت، کاهش زمینههای فساد و تقویت مردمداری مطرح میشود، باید بررسی و برای اجرای آنها راهکارهای مناسبی تدوین شود.
کوروش دستپاک، با بیان اینکه تسری برخی قوانین شهرهای کشور به مناطق آزاد، اختیارات دستگاههای اجرایی را برای حل مشکلات مردم محدود کرده است، افزود: همراهی و مکاتبات دستگاه قضایی در موضوعاتی همچون قبض انبارها و خودروهای ورود موقت، برای مردم و مجموعه اجرایی راهگشا بوده و مشکل بخش عمدهای از مشمولان را برطرف کرده است.
سرپرست مدیریت توسعه و تجارت سازمان منطقه آزاد کیش، با انتقاد از دریافت وجه در قبال صدور برگه خدمات پس از فروش بدون برخورداری از زیرساختهای واقعی، افزود: شرکتی که تعهد ارائه خدمات پس از فروش میدهد، باید مجوزهای لازم، تعمیرگاه، قطعات و توان عملیاتی مورد نیاز را در اختیار داشته باشد؛ زیرا صدور یک برگه بدون امکان ارائه خدمات واقعی، خدمات پس از فروش محسوب نمیشود.
دستپاک با اشاره به اجباریشدن استاندارد ملی ایران به شماره ۱۹۱۱۷ در حوزه خدمات پس از فروش خودرو، افزود: در حال حاضر، تنها یک شرکت در کیش موفق به دریافت این استاندارد شده است و دیگر شرکتها نیز باید برای دریافت مجوزها و استانداردهای لازم اقدام کنند و باید زمینه فعالیت شرکت دیگری فراهم شود تا از ایجاد انحصار جلوگیری و تعرفه خدمات نیز از سوی مدیریت بازرگانی تعیین شود.
او درباره گواهی اسقاط و الزام ارائه خدمات پس از فروش گفت: اجرای این موارد با توجه به شرایط موجود و هماهنگی انجامشده با دادستانی، فعلاً متوقف شده است و با تغییر تصمیم، بر اساس ضوابط اعلامشده اجرا خواهد شد.
دستپاک، تعیین تکلیف خودروهای ورود موقت را از دیگر مسائل پیش روی کیش دانست و افزود: این خودروها، بهجز خودروهای گردشگری مشمول مقررات خاص، پس از پایان مهلت دوساله باید به کشور مبدأ بازگردند؛ در حالی که بازگرداندن آنها در شرایط موجود با موانع فنی و اجرایی روبهرو است و در صورت پیشبینینشدن راهکاری مناسب، میتواند موجب افزایش مراجعات مردمی و بروز پیامدهای اجتماعی شود.
او با اشاره به فراهمشدن امکان تبدیل وضعیت بخشی از خودروهای مدل ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در پی هماهنگیها و تفسیر مشترک انجامشده، گفت: بخش زیادی از مالکان واجد شرایط از این امکان استفاده کردهاند؛ با این حال، برای سایر خودروهایی که به پایان مهلت قانونی نزدیک میشوند نیز باید در چارچوب قوانین بالادستی و شیوهنامههای سازمان، راهکاری پیشبینی شود.
سرپرست مدیریت توسعه و تجارت سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: مکاتبات انجامشده با دستگاه قضایی باید با هدف رفع عمومی مشکلات صورت گیرد، نه حل مسئله یک فرد خاص. مراجعان نیز تنها زمانی باید به دادستانی هدایت شوند که مطالبه آنان بهحق باشد، اما قوانین، مقررات یا شیوهنامههای موجود امکان حل مسئله را از دستگاه اجرایی سلب کرده باشد.
حاضران از بخشهای مختلف گمرک کیش بازدید کردند و در جریان نحوه رسیدگی و ارائه خدمات به مراجعان قرار گرفتند.