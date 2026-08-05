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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به شهرستانهای جنوبی فارس از رفع مشکلات حوزه بهداشت و درمان در شهرستانهای لامرد و مهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به شهرستان لامرد در بازدید از محل حادثه موشکی لامرد گفت: این حمله ناجوانمردانه خسارات سنگینی به مردم منطقه وارد کرد و از کودک دو ساله تا ورزشکاران در این حادثه به شهادت رسیدند.
وی با حضور در بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد با قدردانی از کارکنان این بیمارستان افزود: در زمان وقوع حادثه، دهها مجروح به صورت همزمان به بیمارستان منتقل شدند و پزشکان، پرستاران و کارکنان این مرکز درمانی با تلاش شبانهروزی خدمات ارزشمندی به مصدومان ارائه کردند؛ حضور امروز ما نیز برای خداقوت به همکاران و بررسی کمبودها و نیازهای حوزه سلامت است.
ظفرقندی در بازدید از بخشهای مختلف درمانی شهرستان گفت: تکمیل طرحهای درمانی از جمله بخش قلب و مرکز شیمیدرمانی و همچنین رفع مشکلات و کمبودهای موجود در بیمارستانهای لامرد و اشکنان در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه سفر به جنوب فارس با حضور در شهرستان مهر از بیمارستان این شهرستان بازدید کرد و گفت: این بیمارستان با ۳۲ تخت فعال، ظرفیت مناسبی برای ارائه خدمات درمانی دارد، اما ضریب اشغال تختهای آن مطلوب نیست.
وی افزود: مشکلات این مرکز با مسئولان بیمارستان بررسی شد و تأمین متخصص بیهوشی به صورت دائم و رفع سایر نیازهای درمانی از جمله برنامههای وزارت بهداشت برای افزایش بهرهوری و فعالتر شدن این بیمارستان خواهد بود.
وزیر بهداشت تأکید کرد: افزایش ضریب اشغال تختهای بیمارستان مهر و ارتقای خدمات درمانی، زمینه خودگردانی و ارائه خدمات مطلوبتر به مردم منطقه را فراهم خواهد کرد.