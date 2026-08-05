واردات مواد اولیه و ماشین آلات واحد‌های تولیدی استان در چهار ماه نخست امسال، مشمول اا میلیون یورو معافیت صنعتی،معادل تقریبی ۲.۵ همت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:این معافیت‌ها با هدف تسهیل فرآیند تولید، کاهش هزینه‌های واحد‌های صنعتی و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش تولید اعطا شده است.

ناصر بهزاد افزود: این حمایت‌ها در قالب پنج نوع معافیت و مجوز قانونی شامل؛ مواد ۲۹، ۱۲۱، ۴۲ و ٣٨ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین معافیت ویژه واحد‌های دانش بنیان و تولیدی به واحد‌های صنعتی استان ارائه شده است.

وی در تشریح این حمایت‌ها گفت: طبق ماده ٣٩ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، امکان معافیت، استرداد یا تهاتر مالیات بر ارزش افزوده ماشین آلات خطوط تولید صنعتی فراهم شده است. همچنین در ماده ۱۲۱ قانون امور گمرکی، معافیت یا کاهش حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی از جمله روغن‌های کیاهی، مکمل‌های غذایی روغن ماهی، پودر شیر بدون چربی، قطعات یدکی، تجهیزات پرورش آبزیان و ماشین آلات کشاورزی، تولید شیرخشک نوزادان وغیره اعمال می‌شود.

ناصر بهزاد ادامه داد: طی این مدت بر اساس ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مجوز ورود ماشین آلات مستعمل خطوط تولید با حداکثر پنج سال ساخت و فاقد مشابه تولید داخل، عموما در حوزه‌های چاپ، نساجی، صنایع غذایی، برق و الکترونیک، شیمیایی، قوطی سازی، دیزل ژنراتور، ماشین سازی و ماشین ابزار، صادر شده است.

بهزاد گفت: همچنین ماده ٣٨ این آیین نامه، امکان واردات مقطعی برخی کالا‌ها از جمله قطعات یدکی، قالب‌ها و نمونه‌های مورد نیاز واحد‌های تولیدی را بدون انتقال ارز فراهم کرده است. صرفه جویی ارزی ناشی از واردات ماشین‌آلات مستعمل در قیاس با نمونه‌های نو آن ۸۵۰ میلیارد تومان شده است.

وی اضافه کرد: یکی دیکر از مشوق‌های حمایتی، معافیت ویژه واحد‌های دانش بنیان و تولیدی از پرداخت نیم درصد حق الثبت اسناد رهنی است که در راستای کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از فعالیت‌های دانش بنیان با مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و همکاری اداره کل ثبت شرکت‌ها با محوریت دفاتر اسناد رسمی اجرایی شده است.

معاون اداره کل صمت خراسان رضوی با اشاره به عملکرد بخش صنعت استان در چهار ماه نخست امسال گفت: در این مدت ۱۶۶ فقره پروانه بهره برداری در حوزه‌های مختلف صنایع غذایی و دارویی، نساجی و پوشاک، سلولزی شیمیایی، فلزی، لوازم خانگی، برق و الکترونیک، ماشین آلات، خودرو و قطعات و تجهیزات پزشکی صادر شده است.

وی افزود: این پروانه‌ها با سرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی و ایجاد و حفظ اشتغال مستقیم برای ۶ هزار و ۳۹۱ نفر را فراهم کرده است که از این تعداد ۱۸۰۰ نفر آنها اشتغال جدید بوده است. همچنین ۳۰ درصد از پروانه‌های صادر شده به واحد‌های ایجادی و ۷۰ درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص داشته است.

بهزاد تاکید کرد: خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولیدی کشور با توسعه صنایع پیشران، تکمیل زنجیره‌های ارزش و بهره گیری از مشوق‌های قانونی نقش مؤثری در رشد تولید، جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار کشور ایفاء می‌کند و حضور فعال بخش خصوصی نظام‌مند زمینه اطمینان بخشی از تولید را موجب شده است.

معاون امور صنایع اداره کل صمت خراسان رضوی اعمال معافیت‌های صنعتی برای واحد‌های تولیدی استان را فرصت مناسبی برای کاهش هزینه‌های مترتب بر واحد‌های مشمول دانست و افزود: با اتخاذ رویکرد تسهیل‌گرانه و تدابیر بیش بینی شده در صورت تکمیل بودن مستندات ارائه شده از سوی واحد‌های تولیدی و نبود هرگونه مغایرت در مدارک، فرآیند بررسی و صدور معافیت‌های صنعتی حداکثر ظرف ٢٣ ساعت انجام می‌شود.