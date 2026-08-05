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رئیس گروه سلامت نوزادان، کودکان و شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی البرز از فعالیت ۱۷ مرکز مشاوره شیردهی در سطح استان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴ هزار مورد مشاوره شیردهی به مادران ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، کبری تکفلاح، با اشاره به هفته جهانی تغذیه با شیر مادر از ۱۰ تا ۱۶ مردادماه، اظهار کرد: شعار امسال این هفته تغذیه با شیر مادر، آغازی سالم و پایدار؛ آنچه مؤثر است را تقویت کنیم است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۷ مرکز مشاوره شیردهی در سطح استان البرز فعال است و در این مراکز، مربیان آموزشدیده، خدمات تخصصی مشاوره شیردهی را به مادران ارائه میکنند.
تکفلاح با اشاره به آمار خدمات ارائهشده در این مراکز گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۴ هزار و ۱۳۵ مورد مشاوره شیردهی و در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز حدود هزار و ۵۳ مورد مشاوره شیردهی به مادران شیرده ارائه شده است.
رئیس گروه سلامت نوزادان، کودکان و شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی البرز ادامه داد: در راستای حمایت از مادران شیرده و تسهیل شرایط شیردهی، مکانهای امن شیردهی در حدود ۴۸ درصد از مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاههای سلامت و خانههای بهداشت استان ایجاد شده است.
وی همچنین با اشاره به فعالیت بیمارستانهای دوستدار کودک در استان البرز بیان کرد: در سطح استان، ۸ بیمارستان فعال دوستدار کودک وجود دارد که در همه آنها مربیان مشاوره شیردهی تربیتشده، از بدو تولد نوزاد در کنار مادران زایمانکرده حضور دارند و خدمات مشاورهای لازم را ارائه میدهند.
تکفلاح افزود: اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر هر ساله در بیمارستانهای دوستدار کودک مورد ارزیابی قرار میگیرد تا کیفیت خدمات حمایتی و آموزشی در این حوزه ارتقا یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: راهاندازی بانک شیر بیمارستان کمالی نیز از دیگر اقدامات مهم دانشگاه علوم پزشکی البرز در راستای ترویج تغذیه با شیر مادر است. این بانک از مردادماه سال ۱۴۰۳ با هدف تأمین شیر مورد نیاز نوزادان نارس راهاندازی شده و در حال حاضر پذیرای مادران اهداکننده شیر مادر است.