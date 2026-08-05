معاون وزیر راه و شهرسازی از قرار گرفتن احداث بیمارستان شهر صالحیه در اولویت برنامه‌های بازآفرینی شهری خبر داد و تأکید کرد که با بهره‌گیری از راهکار «مولدسازی اراضی»، زمینه‌های لازم برای آغاز سریع عملیات اجرایی این مرکز درمانی فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، صبح امروز با حضور در شهر صالحیه با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، از قرار گرفتن احداث بیمارستان صالحیه در اولویت برنامه‌های بازآفرینی شهری خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی از اجرای پروژه‌های زیرساختی و عمرانی این شهر حمایت می‌کند.

گلپایگانی با اشاره به روند رو به رشد مهاجرت به شهر‌های پیرامون تهران اظهار کرد: توسعه متوازن و آمایش صحیح سرزمین، مهم‌ترین راهکار جلوگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی است.

وی افزود: حدود ۱۵ درصد جمعیت شهرنشین کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و بازآفرینی شهری باید با هدف ارتقای کیفیت زندگی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه خدمات عمومی دنبال شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی، مهاجرت گسترده به حاشیه تهران را ناشی از کمبود فرصت‌های شغلی و امکانات رفاهی در استان‌های مبدأ دانست و تصریح کرد: ایجاد اشتغال و توسعه متوازن در سراسر کشور می‌تواند از تشدید این روند جلوگیری کند.

گلپایگانی با اشاره به کمبود سرانه‌های درمانی و رشد سریع جمعیت صالحیه، احداث بیمارستان این شهر را یکی از اولویت‌های اصلی توسعه شهری برشمرد و گفت: تأمین زیرساخت‌های درمانی متناسب با جمعیت، از مهم‌ترین الزامات ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

وی با بیان اینکه ظرفیت مناسبی برای اجرای این پروژه از طریق مولدسازی اراضی شهرداری وجود دارد، افزود: مولدسازی، راهکاری مؤثر برای تبدیل دارایی‌های بلااستفاده به منابع پایدار و اجرای پروژه‌های عمومی است و احداث بیمارستان صالحیه نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر ضرورت همکاری میان شهرداری صالحیه، اداره‌کل راه و شهرسازی، استانداری تهران و سایر دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با تسریع در فرآیند‌های قانونی، زمینه آغاز عملیات اجرایی بیمارستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

وی همچنین از حمایت وزارت راه و شهرسازی از پروژه‌های بازآفرینی شهری صالحیه، از جمله تأمین قیر، اجرای طرح‌های عمرانی، بررسی تغییر کاربری‌ها و ساماندهی محدوده «قلعه حصار» خبر داد.

گلپایگانی در پایان احداث بیمارستان صالحیه را سرمایه‌گذاری راهبردی برای سلامت و آینده شهروندان دانست و تأکید کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران از طرح‌هایی که به ارتقای کیفیت زندگی مردم در بافت‌های هدف و شهر‌های نیازمند خدمات عمومی منجر شود، حمایت خواهد کرد.