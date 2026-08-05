اجرای تفاهم‌نامه محرومیت‌زدایی روستا‌های آذربایجان‌غربی با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی و شتاب‌بخشی به عمران روستا‌های کم‌برخوردار استان، بطور جدی پیگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پس از امضای تفاهم‌نامه محرومیت‌زدایی روستا‌های آذربایجان‌غربی با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی و شتاب‌بخشی به عمران روستا‌های کم‌برخوردار استان، پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌غربی برای تبدیل توافقات به طرح‌های ملموس، وارد مرحله تازه‌ای شده است.

با پیگیری‌های انجام شده از سوی مقام عالی استان برای تحقق مفاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان استانداری آذربایجان‌غربی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، جمعی از مسئولان استانی با حضور در نهاد ریاست جمهوری، روند اجرای این توافق را دنبال کردند.

پیگیری‌های انجام شده در پایتخت، با هدف عبور از مرحله توافق و ورود به میدان اجرا دنبال شده و در پایان نیز ظرفیت‌های پیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌ها و تسریع در تخصیص منابع مورد توجه قرار گرفت.

این تفاهم‌نامه بر ارتقای شاخص‌های مسکن روستایی، مقاوم‌سازی واحدها، اجرای طرح‌های هادی و بهسازی و آسفالت معابر روستایی متمرکز است.