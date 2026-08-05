رئیس حوزه قضایی بخش مشکین شرقی در استان اردبیل در پرونده فردی که به صورت غیرعمد و ناخواسته موجب تلف شدن یک قلاده خرس شده بود، با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی وی، حکم به اجرای یک اقدام فرهنگی و آموزشی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر توسعه مجازات‌های جایگزین حبس و بهره‌گیری از ظرفیت اقدامات فرهنگی و اجتماعی، رئیس حوزه قضایی بخش مشکین شرقی در پرونده فردی که به صورت غیرعمد و ناخواسته موجب تلف شدن یک قلاده خرس شده بود، با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی وی، حکم به اجرای یک اقدام فرهنگی و آموزشی صادر کرد.

بر اساس این حکم، محکوم‌علیه مکلف شد بروشور‌های آموزشی و فرهنگی با محوریت حفاظت از محیط زیست، احترام به حیات‌وحش و ضرورت مهربانی با حیوانات را تهیه و در اماکن عمومی توزیع کند تا با افزایش آگاهی عمومی، فرهنگ حفاظت از طبیعت و گونه‌های جانوری بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.

این اقدام در راستای رویکرد تحول‌گرایانه قوه قضاییه در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی، علاوه بر اصلاح رفتار محکوم، به ارتقای فرهنگ عمومی و صیانت از محیط زیست نیز کمک شایانی خواهد کرد.