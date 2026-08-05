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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه از آغاز عملیات پایش مستمر بر واحدهای تبدیل شلتوک با هدف کنترل نرخ مصوب کارمزد و ثبت دقیق موجودی در سامانه جامع انبارها، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت:برنامه پایش دقیق عملکرد واحدهای شالیکوبی در دستور کار ویژه این شهرستان قرار گرفته است.
کمیل عسکری افزود: در این چارچوب، بازرسی از چهار واحد شالیکوبی با حضور مسئول بازرسی جهاد کشاورزی، حراست، نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی و اداره تعزیرات حکومتی انجام شد تا میزان انطباق عملکرد این واحدها با نرخهای مصوب و صحت ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با تأکید بر نقش شفافیت در زنجیره تولید برنج، گفت: هدف اصلی از این نظارتهای گسترده، ایجاد بستری امن برای کشاورزان و جلوگیری از قیمتگذاریهای سلیقهای و تضییع حقوق بهرهبرداران است. انضباط مالی در بازار محصولات استراتژیک، رکن اساسی تحقق امنیت غذایی و تقویت اقتصاد مقاومتی محسوب میشود.
عسگری همچنین افزود: این پایشها تا پایان فصل برداشت به صورت مستمر ادامه خواهد یافت تا ثبات در شبکه عرضه برنج تضمین گردد.
مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله احتکار یا عدم رعایت نرخهای مصوب، از طریق شمارههای ۱۳۵، ۱۲۴ و یا واحد بازرسی و تنظیم بازار، مراتب را اطلاع دهند.