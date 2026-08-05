فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از دستگیری عامل تیراندازی در خیابان رسالت خبر داد و گفت: این فرد که در پی اختلافات خانوادگی با سلاح گرم به همسر و پدر همسر خود تیراندازی کرده بود، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از دستگیری عامل تیراندازی در خیابان رسالت شهر ایلام در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

وی اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در خیابان رسالت، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ بسطامی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد فردی با استفاده از سلاح گرم، به دلیل اختلافات خانوادگی، به همسر و پدر همسر خود تیراندازی کرده و پس از مجروح کردن آنان از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با اشاره به انتقال مصدومان توسط عوامل امدادی به مرکز درمانی، تصریح کرد: برابر اعلام کادر درمان، حال عمومی هر دو مجروح این حادثه رضایت‌بخش گزارش شده است.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۳ با انجام اقدامات تخصصی، هویت متهم اصلی و دو نفر از همدستان وی را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ بسطامی خاطرنشان کرد: متهم اصلی در تحقیقات اولیه، انگیزه خود از ارتکاب این اقدام را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در پایان تأکید کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.