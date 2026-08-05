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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی از مصدومیت شش تن در سانحه انحراف از جاده پراید در محور اشنویه - ارومیه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و سقوط به رودخانه پراید در محور اشنویه - ارومیه اعلام شد.
حمید محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهید صدیق نعمتی هلال احمر شهرستان اشنویه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته وی این حادثه ۶ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.