هواشناسی آذربایجان‌غربی در گزارشی اعلام کرد که گرمای هوا در بیشتر نقاط استان طی روز‌های آینده ادامه خواهد داشت و آسمان استان عمدتا جوی آرام خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی در آخرین گزارش خود از ماندگاری هوای گرم در آذربایجان‌غربی در روز‌های آینده خبر داد.

بر اساس اعلام هواشناسی آذربایجان غربی، از امروز تا اوایل هفته آینده، در بیشتر نقاط استان جوی نسبتا آرام حاکم است.

همچنین با افزایش گرادیان خطوط فشاری در منطقه، در ساعات بعدازظهر سرعت وزش باد در نیمه جنوبی استان افزایش می‌یابد و گاهی وزش باد نسبتا شدید دور از انتظار نیست.

بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی، در شبانه‌روز گذشته اشنویه با ۱۳.۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و شوط با ۳۹.۲ درجه گرم‌ترین نقطه استان ثبت شده است.

هواشناسی استان همچنین اعلام کرده تغییر محسوسی در دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده پیش‌بینی نمی‌شود.