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استاندار قم، با حضور در محل اردوهای تیمهای ملی، از ملیپوشان قمی که خود را برای مسابقات آسیایی ناگویا آماده میکنند، تقدیر و حمایتهای در نظر گرفتهشده را به آنان اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، به منظور حمایت از ورزشکاران و قهرمانان ملیپوش استان قم و ایجاد انگیزه برای حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن، اکبربهنامجو، استاندار قم، به همراه حسن سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، با حضور در محل اردوهای تیمهای ملی، از ملیپوشان قمی تقدیر و حمایتهای در نظر گرفتهشده را به آنان اهدا کردند.
در ادامه این برنامه، از مرضیه نصراللهی، ملیپوش پاراتکواندوی استان قم، که خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آماده میکند، تقدیر شد و پاداش نقدی کسب سهمیه این رقابتها به وی اهدا شد.
همچنین در ادامه این روند حمایتی، برادران طلایی مرتضی و محمود نعمتی، ملیپوشان کاراته استان قم، نیز مبالغ نقدی حمایتی را که پیشتر از سوی ادارهکل ورزش و جوانان استان اعلام شده بود، دریافت کردند.
این دیدارها و حضور مسئولان استان در محل اردوهای ملیپوشان با هدف قدردانی از تلاشهای ورزشکاران، بررسی شرایط آمادهسازی آنان و حمایت از مسیر افتخارآفرینی قهرمانان قمی ادامه خواهد داشت و تمامی ملیپوشان استان که در مسیر حضور در رویدادهای مهم ملی و بینالمللی قرار دارند، از این حمایتها بهرهمند خواهند شد.