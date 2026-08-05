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مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بجنورد گفت: تعاونیهای این شهرستان امسال با جذب هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال سرمایه از محل آورده اعضا، نقش موثری در تقویت تامین مالی غیر بانکی و توسعه فعالیتهای اقتصادی ایفا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ارسلان پاکنام گفت: تعاونیهای شهرستان بجنورد با اتکا به سرمایه اعضا توانستند یکهزار و ۱۷۶ میلیارد ریال منابع مالی جذب کنند که این میزان سرمایهگذاری، زمینه گسترش فعالیتها، افزایش توان اقتصادی و رونق کسبوکارهای تعاونی را فراهم کرده است.
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بجنورد با اشاره به اهمیت حمایتهای مالی از بخش تعاون افزود: تامین منابع مورد نیاز تعاونیها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید و خدمات، میتواند به حفظ و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در شهرستان کمک کند.
پاکنام ادامه داد: در راستای حمایت از توسعه تعاونیها و تقویت فعالیتهای اقتصادی این بخش، هشت شرکت تعاونی شهرستان بجنورد برای دریافت یکهزار و ۶۰۱ میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع سفر هیات دولت به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
وی تصریح کرد: پرداخت این تسهیلات میتواند زمینه اجرای طرحهای توسعهای، تامین سرمایه در گردش، افزایش ظرفیت فعالیتها و تثبیت اشتغال در شرکتهای تعاونی را فراهم کند.
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بجنورد با بیان اینکه بخش تعاون یکی از ظرفیتهای مهم در تحقق اقتصاد مردمی است، گفت: استفاده از توان و سرمایه اعضا، همراه با حمایتهای تسهیلاتی، مسیر رشد تعاونیها و حضور پررنگتر آنها در فعالیتهای اقتصادی را هموار میکند.
وی خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ تعاون و افزایش مشارکت مردم در تشکیل و تقویت تعاونیها از برنامههای مهم این حوزه است که میتواند به توزیع عادلانهتر فرصتهای اقتصادی و افزایش اشتغال پایدار منجر شود.
شهرستان بجنورد به عنوان مرکز خراسان شمالی دارای ظرفیتهای مختلف اقتصادی در بخشهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی است و تعاونیها نقش مهمی در فعالیتهای اقتصادی و اشتغال این منطقه دارند.