به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: درساعت ۲۳ و درپی وقوع تصادف دربلوار تشریفات شهر یزد ماموران پلیس راهوردرمحل حاضر شدند.

وی افزود: ماموران پس از حضوردرمحل حادثه مشاهده کردندیک دستگاه سواری پژوپارس با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد و راکب موتورسیکلت به علت شده جراحات وارده جان خود را از دست داده و ترک نشین آن مجروج گردیده است.



رئیس پلیس راهوراستان یزد اظهارداشت: برابراعلام کارشناسان پلیس راهور، حرکت به صورت خلاف جهت ازسوی موتورسیکلت علت این حادثه بوده است.