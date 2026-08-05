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رئیس پلیس راهور استان از فوت راکب ۲۴ ساله موتورسیکلت درتصادف با سواری پژو پارس خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: درساعت ۲۳ و درپی وقوع تصادف دربلوار تشریفات شهر یزد ماموران پلیس راهوردرمحل حاضر شدند.
وی افزود: ماموران پس از حضوردرمحل حادثه مشاهده کردندیک دستگاه سواری پژوپارس با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد و راکب موتورسیکلت به علت شده جراحات وارده جان خود را از دست داده و ترک نشین آن مجروج گردیده است.
رئیس پلیس راهوراستان یزد اظهارداشت: برابراعلام کارشناسان پلیس راهور، حرکت به صورت خلاف جهت ازسوی موتورسیکلت علت این حادثه بوده است.