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مدیر کل گمرکات استان مرکزی گفت: ارزش صادرات کالا از طریق گمرکات استان در ۴ماهه نخست امسال با ثبت جهشی ۲۸ درصدی، از مرز ۵۰۷ میلیون دلار عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، روحالله غلامی افزود: میزان وزنی کالاهای صادراتی در این مدت، بیش از ۶۸۰ هزار تن بوده که به مقصد ۶۱ کشور جهان صادر شده است.
وی گفت: تنوع سبد صادراتی استان، از هیدروکربنها، گاز مایع تا پلیاتیلن و محصولات شیشهای، نشاندهنده ظرفیتهای بالای تولیدی و صنعتی این استان است.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی افزود: در همین بازه زمانی، ۹۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۴۱ میلیون دلار وارد استان شده است که عمده این واردات شامل مواد اولیه، قطعات ماشینآلات و خودروهای برقی بوده که در راستای تقویت بنیه تولید و نوسازی صنعتی وارد کشور شدهاند.