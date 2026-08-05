

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، روح‌الله غلامی افزود: میزان وزنی کالاهای صادراتی در این مدت، بیش از ۶۸۰ هزار تن بوده که به مقصد ۶۱ کشور جهان صادر شده است.



وی گفت: تنوع سبد صادراتی استان، از هیدروکربن‌ها، گاز مایع تا پلی‌اتیلن و محصولات شیشه‌ای، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای تولیدی و صنعتی این استان است.



مدیرکل گمرکات استان مرکزی افزود: در همین بازه زمانی، ۹۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۴۱ میلیون دلار وارد استان شده است که عمده این واردات شامل مواد اولیه، قطعات ماشین‌آلات و خودروهای برقی بوده که در راستای تقویت بنیه تولید و نوسازی صنعتی وارد کشور شده‌‌اند.