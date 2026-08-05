معاون فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری کرج، در گفت‌و‌گو با برنامه زنده «نگاه مردم» گفت: تمام اقدامات و طرح های شهرداری اکنون با پیوست فرهنگی اجرا می‌شوند تا ضمن هدف‌گذاری دقیق، خروجی‌های فرهنگیِ معینی حاصل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، سعید آرویی در این برنامه با اشاره به رویکرد تحولی معاونت فرهنگی شهرداری کرج، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های ما در حوزه فرهنگ بر دو محور اساسی استوار است؛ نخست، برنامه‌های بلندمدت که در افق زمانی طولانی‌مدت محقق می‌شوند و دوم، اقدامات کوتاه‌مدت و اجتماع‌محور که نتایج سریع‌تری را در سطح جامعه به همراه دارند.

وی در برنامه زنده نگاه مردم افزود: تمامی اقدامات و پروژه‌های شهرداری اکنون با پیوست فرهنگی اجرا می‌شوند تا ضمن هدف‌گذاری دقیق، خروجی‌های فرهنگیِ معینی حاصل شود.

معاون فرهنگی شهرداری کرج، نقش این سازمان در برگزاری مراسم اربعین حسینی را «تسهیل‌گری و پشتیبانی» عنوان کرد و گفت: در حوزه اربعین، وظیفه ما فراهم‌سازی مقدمات و ایجاد بستر مناسب برای اجرای برنامه‌های مردم‌نهاد است. در همین راستا، امسال نیز «آئین جاماندگان اربعین» به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات فرهنگی در سطح شهر تدارک دیده شد که با حضور پرشور شهروندان در امامزاده حسن (ع) و امامزاده محمد (ع) برگزار شد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای برنامه‌های فرهنگی به مخاطبان سیمای البرز افزود: اگرچه برای دست‌یابی به نتایج فرهنگی زمان‌بندی مشخصی داریم، اما گاهی اوقات تکالیف غیرمنتظره و فوری، خلل‌هایی در اجرای دقیق این برنامه‌ها ایجاد می‌کند. با این حال، تلاش معاونت فرهنگی بر این است که با وجود تمام محدودیت‌ها، مسیر جریان‌سازی فرهنگی را با قدرت ادامه دهد.

آرویی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده در جریان‌سازی فرهنگی را پیوند میان ارزش‌های ملی-مذهبی دانست و تأکید کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید با محوریت جریان عاشورا پیوند بخورد.

وی به مخاطبان سیما البرز افزود: فراهم‌آوردن بستر برگزاری یادواره‌های شهدا و استفاده از نام و تصاویر آنان در فضاسازی‌های شهری، تنها یک اقدام نمادین نیست، بلکه راهکاری برای اتصال نسل جدید به ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی است.

این مسئول مدیریت شهری با اشاره به لزوم تعمیق باور‌های مذهبی در برنامه‌های اجرایی، تصریح کرد: باید تلاش کنیم برنامه‌هایی که حول محور اربعین شکل می‌گیرند، فراتر از یک مناسبت تقویمی باشند و به یک جریان مستمر فرهنگی تبدیل شوند. اتصال برنامه‌های فرهنگی به مفاهیم عمیقی نظیر مکتب شهادت، یکی از اولویت‌های اصلی معاونت فرهنگی شهرداری کرج در ماه‌های پیش‌رو است.

سعید آرویی در پایان حضور در برنامه زنده نگاه مردم خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما در مدیریت شهری، ایجاد هم‌افزایی میان نهاد‌های مختلف و مشارکت حداکثری مردم در رویداد‌های فرهنگی است. امیدواریم با استمرار برنامه‌هایی که در دو سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین شده‌اند، شاهد تحولی کیفی در فضای فرهنگی شهر کرج باشیم که همسو با نیاز‌ها و دغدغه‌های مردم باشد.