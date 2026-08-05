تیم کاراته ایران با کسب ۸ نشان طلا، ۳ نقره و ۸ برنز و کسب عنوان قهرمانی در بخش کاتا و همچنین نایب قهرمانی در مجموع به کار خود پایان داد.

۸ طلا، ۳ نقره و ۸ برنز حاصل تلاش کاراته کا‌های ایران در آسیای میانه

۸ طلا، ۳ نقره و ۸ برنز حاصل تلاش کاراته کا‌های ایران در آسیای میانه

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کاراته آسیای میانه ۱۰ تا ۱۳ مرداد در قزاقستان برگزار شد.

در این رقابت ها، تیم ایران در بخش کاتا با کسب ۷ طلا، ۳ نقره و ۶ برنز به عنوان قهرمانی رسید و در مجموع کاتا و کومیته نیز پس از کشور میزبان، تیم ایران عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد.

نتایج ورزشکاران ایران به این شرح است:

کاتای انفرادی نوجوانان دختر، دینا صفری با ۴ پیروزی مقابل نمایندگان قزاقستان با نتایج مشابه ۵ بر صفر به مدال طلا رسید.

در کاتای انفرادی نوجوانان پسر، محمد انکوتی ۴ پیروزی مقابل نمایندگان کشور میزبان بدست آورد و صاحب مدال طلا شد. انکوتی در ۳ مسابقه نخست خود با نتیجه ۵ بر صفر پیروز شد و در دیدار فینال هم ۳ بر ۲ نماینده قزاقستان را از پیش رو برداشت.

در کاتای انفرادی جوانان دختر، ونوشه رستمی با ۲ پیروزی مقابل نماینده قزاقستان با نتایج ۵ بر صفر به مدال طلا دست یافت.

در کاتای انفرادی جوانان پسر، یزدان قوام با نتایج ۴ بر یک و ۵ بر صفر کاتارو‌هایی از قزاقستان را شکست داد و مدال طلای این بخش را از آن خود کرد.

در کاتای انفرادی بزرگسالان بانوان، آیلین بهاری ۳ بر ۲ نتیجه را به حریف قزاقستانی واگذار کرد و به مدال برنز رسید. در همین بخش فرنگیس صالحی نیز ۳ بر ۲ به دیگر نماینده قزاقستان نتیجه را واگذار کرد و مدال برنز را کسب کرد.

در کاتای انفرادی بزرگسالان مردان، ابوالفضل صادقی ۴ بر یک نتیجه را به امان اله حسین پور واگذار کرد.

در همین بخش مبین جباری ۴ بر یک سهند اسلامی را برد.

علیرضا ندیمی ۵ بر صفر مقابل نماینده قزاقستان پیروز شد و سپس ۴ بر یک مهدی شاهین را برد و در سومین دیدار متین فریمند را با نتیجه ۳ بر ۲ پشت سر گذاشت و در فینال ۴ بر یک مقابل مبین جباری شکست خورد و صاحب مدال نقره شد و جباری مدال طلا را از آن خود کرد.

در جدول شانس مجدد سهند اسلامی با شکست دادن امان الله حسین پور با نتیجه ۵ بر صفر برنز گرفت.

در جدول شانس‌مجدد مهدی شاهین هم ۵ بر صفر قزاقستان را برد و سپس ۴ بر یک مغلوب متین فریمند شد تا فریمند مدال برنز این بخش را کسب کند.

در کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال، فرنگیس صالحی ابتدا ۳ بر ۲ قزاقستان را برد و سپس مقابل آیلین بهاری ۳ بر ۲ به برتری رسید و صاحب مدال طلا شد و بهاری به مدال نقره رسید.

بهاری هم پیش از رویارویی با صالحی ۵ بر صفر قزاقستان را برده بود.

در کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال پسران، ابوالفضل صادقی ابتدا کاتاروی قزاقستانی را برد و سپس ۴ بر یک مبین جباری را برد.

متین فریمند ۵ بر صفر علیرضا ندیمی را شکست داد.

در ادامه ابوالفضل صادقی ۴ بر یک مغلوب متین فریمند شد. بدین ترتیب فریمند طلا گرفت و صادقی صاحب نشان نقره شد.

مبین جباری با غلبه بر قزاقستان مدال برنز گرفت و علیرضا ندیمی هم به مدال برنز این بخش رسید.

همچنین در بخش کومیته نیز سه نماینده از ایران به روی تاتامی رفتند که سارینا نوری، نماینده وزن ۶۱+ کیلوگرم رده سنی زیر ۲۱ سال، با عملکردی درخشان به مدال طلای رقابت‌های قهرمانی آسیای میانه دست یافت. وی در نخستین دیدار خود با نتیجه ۶ بر ۳ برابر نماینده قرقیزستان به برتری رسید و سپس در دیدار نهایی با نتیجه ۴ بر صفر حریف خود از قزاقستان را شکست داد تا بر سکوی نخست این رقابت‌ها بایستد.

در ادامه این مسابقات، هلیا کماسی، نماینده وزن ۵۵- کیلوگرم رده سنی زیر ۲۱ سال، در نخستین مسابقه خود با نتیجه ۶ بر یک برابر کاراته‌کای قزاقستان شکست خورد و مدال برنز این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

همچنین صدرا چراغی نیز در وزن ۶۱- کیلوگرم جوانان در اولین رقابت خود با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل قزاقستان شکست خورد و با راهیابی حریف قزاقستانی به فینال راهی دیدار رده بندی شد و در این مسابقه نیز با نتیجه پنج بر یک مقابل حریفی از ترکمنستان پیروز شد و صاحب مدال برنز این رقابت‌ها شد.