کارشناس هواشناسی ایلام گفت: امروز با افزایش رطوبت، احتمال رگبار‌های پراکنده در ارتفاعات و جنوب شرق استان وجود دارد و تا اواخر هفته وزش باد شدید در نوار مرزی، گرد و خاک محلی را به همراه خواهد داشت.

هشدار هواشناسی ایلام / احتمال رگبار و گرد و خاک در نواحی مرزی

هشدار هواشناسی ایلام / احتمال رگبار و گرد و خاک در نواحی مرزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که امروز با توجه به افزایش رطوبت و ابرناکی در برخی نواحی، به ویژه ارتفاعات و نواحی جنوب شرق استان، احتمال رگبار‌های غالباً پراکنده و نقطه‌ای وجود دارد.

وی افزود: تا اواخر هفته، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در سطح استان و به ویژه در نوار مرزی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند گرد و خاک محلی را در نوار مرزی و نواحی جنوبی استان به همراه داشته باشد. برای این دو پدیده، هشدار سطح زرد طی روز‌های گذشته صادر شده است.

احمدی‌نژاد گفت: تا اوایل هفته آینده نوسانات دمایی نداریم و تقریباً روند ثابت دمایی در استان تداوم دارد. توده هوای گرم در سطح استان استقرار خواهد داشت و حداکثر دما برای نواحی گرمسیری حدود ۵۰ درجه و در نواحی سردسیری حدود ۴۰ درجه پیش‌بینی می‌شود.