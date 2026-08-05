چگونه بانوان روستای کوشک گرمسار در اقتصاد درخشیدند؟

بانوان روستای کوشک گرمسار با راه اندازی صندوق‌های خرد بانوان روستایی برای توانمندسازی ، خود اتکایی و اشتغال زنان اقدام و رتبه برتر کشور را کسب کرده اند .