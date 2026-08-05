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بانوان روستای کوشک گرمسار با راه اندازی صندوقهای خرد بانوان روستایی برای توانمندسازی ، خود اتکایی و اشتغال زنان اقدام و رتبه برتر کشور را کسب کرده اند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ روستای کوشک در ۴ کیلومتری شهر گرمسار قرار دارد و طاهره الیکایی مدیرعامل صندوق خرد بانوان این روستا با راه اندازی کارگاه رشته پزی برای ۱۲ نفر اشتغال زایی کرده است.
در این کارگاه روزانه ۴۰۰ کیلوگرم رشته پلویی و آشی را تولید و فروخته می شود.
این صندوق خرد ببا توسعه اقتصاد روستا عنوان برتر کشور را به دست آورده است .
در شهرستان گرمسار ۴ صندوق خرد زنان روستایی فعال است.