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بازسازی ۱۴۹ مدرسه آسیب دیده از جنگ در اصفهان پیشرفت ۹۵ درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از تعداد ۱۴۹ مدرسه آسیبدیده از جنگ در ۱۴ شهرستان استان عملیات بازسازی و تعمیر تعداد ۱۴۵ مدرسه پایانیافته است.
منصور شیشهفروش افزود: تعمیر، ترمیم و بازسازی ۹۵ درصد از خسارات وارد شده در حملات ددمنشانه رژیم صهیونی امریکائی به واحدهای آموزشی و مدارس استان در ۱۴ شهرستان پایانیافته است.
وی ادامه داد: از این تعداد قرارداد بازسازی ۴ مدرسه به طور کامل تخریب شده در مناطق ناحیه ۵ اصفهان و مناطق مبارکه و فلاورجان با تخصیص اعتبارات دولتی و کمک خیران امضا و عملیات اجرایی در مدارس آغاز شده است و در سال تحصیلی جدید به طور کامل مدارس آسیبدیده قابلیت بهرهبرداری خواهند داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: خسارات واردشده به مدارس به علت حملات رژیم صهیونی آمریکائی در جنگ رمضان در ۱۴ شهرستان استان شامل اصفهان، لنجان، مبارکه، فلاورجان، شاهینشهر و میمه، شهرضا، کاشان، آران و بیدگل، دهاقان، برخوار، جرقویه و خوانسار گزارش شده است.
وی افزود: در جنگ رمضان و با جنایات رژیم صهیونی آمریکایی ۱۴ دانشآموز استان اصفهان و یک معلم به درجه رفیع شهادت نائل شدند.