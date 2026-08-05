کارگروه ناظر بر عملکرد قطب‌های کاری گزینش در هیات مرکزی گزینش آموزش و پرورش، محتوای آموزشی بازتولید شده تبیین ضوابط و مقررات گزینش ویژه دانشجو معلمان به منظور وحدت رویه در اجرای یکسان و هماهنگ در سراسر کشور را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش گفت: محتوای آموزشی بازتولید شده تبیین ضوابط و مقررات گزینش ویژه دانشجو معلمان به منظور وحدت رویه در اجرای یکسان و هماهنگ در سراسر کشور در کارگروه ناظر بر عملکرد قطب‌های کاری گزینش در هیات مرکزی گزینش آموزش و پرورش تایید شد.

امیرحمزه پیروزرام افزود: محتوای آموزشی تبیین ضوابط و مقررات گزینش برای ارائه به دانشجو معلمان مورد ارزیابی و بررسی نهایی قرار گرفت و پس از اعمال نظر و اصلاحات، این محتوا در مدار ابلاغ و اجرا قرار گرفت.

وی گفت: برابر تکالیف تعیین شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه راه اجرای سند مذکور، همه ساله نشست‌های تبیینی ویژه دانشجو معلمان توسط هسته‌های گزینش سراسر کشور و با همکاری دانشگاه فرهنگیان برگزار و در این نشست‌ها، انتظارات، الزامات، باید‌ها و نباید‌های گزینش برای دانشجومعلمان تبیین و توجیه می‌شود.

گفتنی است؛ هیات مرکزی گزینش آموزش و پرورش به‌منظور وحدت رویه و پرهیز از شخصی‌سازی و سلیقه‌ای کردن موضوعات، اقدام به بازتولید و تهیه محتوای آموزشی لازم برای استفاده هسته‌های گزینش سراسر کشور کرده است.