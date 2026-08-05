به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از تداوم اجرای پویش شوق زیارت خبر داد و گفت: این پویش با هدف فراهم کردن زمینه زیارت برای خانواده‌های نیازمند و جلب مشارکت خیران برای تأمین هزینه‌های سفر‌های زیارتی اجرا می‌شود و تا پایان ماه صفر ادامه دارد.

زاهدی‌اصل، افزود: در قالب این پویش، افرادی که به علت مشکلات مالی امکان تشرف به اماکن مقدس را ندارند، با همراهی مردم نیکوکار و کمک‌های خیرخواهانه آنان به سفر‌های زیارتی اعزام می‌شوند تا از برکات معنوی این سفر‌ها بهره‌مند شوند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی افزود: اعزام مددجویان به عتبات عالیات از برنامه‌های این پویش است و در کنار آن، برنامه‌ریزی برای اعزام خانواده‌های زیرپوشش به مشهد مقدس در روز‌های پایانی ماه صفر نیز انجام شده است.

زاهدی‌اصل، با دعوت از مردم استان برای مشارکت در این پویش عنوان کرد: خیران می‌توانند کمک‌های خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۸۸۹۰، کد دستوری #۹*۰۵۶*۸۸۷۷*، سامانه‌های «صدقه من» و «نیکوکاری»، صندوق صدقه الکترونیکی «سما» و همچنین مراجعه به دفاتر کمیته امداد امام خمینی (ره) و مراکز نیکوکاری سراسر استان پرداخت کنند.

وی تأکید کرد: تمامی کمک‌های جمع‌آوری‌شده در این پویش برای تأمین هزینه‌های سفر‌های زیارتی خانواده‌های زیرپوشش این نهاد هزینه خواهد شد تا افراد بیشتری بتوانند از فیض زیارت اماکن مقدس بهره‌مند شوند.