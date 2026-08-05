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استاندار خوزستان گفت: انتقال زائران اربعین از مرز شلمچه به خرمشهر از طریق حملونقل جادهای و ریلی بهصورت رایگان انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان با اشاره به برنامهریزی صورتگرفته برای انتقال زائران گفت: انتقال زائران از مرز شلمچه به اهواز با استفاده از ظرفیت حملونقل جادهای و ریلی انجام میشود و این بخش از سفر کاملاً رایگان است، اما از خرمشهر به سایر نقاط کشور، نرخ مشخصی توسط راهداری تعیین و به زائران اعلام شده است.
وی با بیان اینکه موج بازگشت زائران به کشور در حال افزایش است افزود: با وجود افزایش تعداد زائران امکانات مورد نیاز در مرز شلمچه جمعآوری نمیشود و خدمات در حوزههای بهداشت و درمان، پارکینگ، اتاقهای سرد و بیمارستانهای صحرایی همچنان بهصورت کامل فعال خواهد بود.
استاندار خوزستان با قدردانی از تلاشهای ستاد مرکزی اربعین کشور و تمامی دستگاههای اجرایی گفت: یکهزار موکب در سطح استان خوزستان از شهرهای مختلف تا مرزهای شلمچه و چذابه برپا شده است و همچنین حدود صد موکب دیگر در مسیر نجف تا کربلا توسط مردم خوزستان دایر شده که همه اینها نشاندهنده حضور خودجوش و عاشقانه مردم است.