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آپارتمان در حال ساختی که بر اثر جوشکاری آتش گرفته بود با تلاش آتش نشانان مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در پی وقوع آتش سوزی در یک آپارتمان در حال ساخت که بر اثر انجام عملیات جوشکاری در مجاورت اجسام قابلاشتعال رخ داد، ۱۲ آتش نشان با ۴ خودروی اطفا حریق به سرعت در محل حاضر شدند و آتش را مهار و از گسترش آن جلوگیری کردند.
شهرام مومنی افزود: این حادثه هیچ مصدومی نداشت.
وی چند توصیه مهم برای پیشگیری از آتش سوزی در هنگام جوشکاری داشت:
* پیش از جوشکاری، مواد قابلاشتعال را از محل دور کنید
* منافذ و مسیرهای سقوط جرقه را با پوشش مناسب مسدود کنید
* یک کپسول آتشنشانی آمادهبهکار در نزدیکی محل قرار دهید
* تا مدتی پس از پایان کار، محل را از نظر وجود آتش یا دود بررسی کنید
عملیات جوشکاری باید توسط افراد ماهر و با رعایت اصول ایمنی انجام شود.