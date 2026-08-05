به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در پی وقوع آتش سوزی در یک آپارتمان در حال ساخت که بر اثر انجام عملیات جوشکاری در مجاورت اجسام قابل‌اشتعال رخ داد، ۱۲ آتش نشان با ۴ خودروی اطفا حریق به سرعت در محل حاضر شدند و آتش را مهار و از گسترش آن جلوگیری کردند.

شهرام مومنی افزود: این حادثه هیچ مصدومی نداشت.

وی چند توصیه مهم برای پیشگیری از آتش سوزی در هنگام جوشکاری داشت:

* پیش از جوشکاری، مواد قابل‌اشتعال را از محل دور کنید

* منافذ و مسیر‌های سقوط جرقه را با پوشش مناسب مسدود کنید

* یک کپسول آتش‌نشانی آماده‌به‌کار در نزدیکی محل قرار دهید

* تا مدتی پس از پایان کار، محل را از نظر وجود آتش یا دود بررسی کنید

عملیات جوشکاری باید توسط افراد ماهر و با رعایت اصول ایمنی انجام شود.