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دکتر علی قائمی امیری، چهره برجسته سیاست و جامعهشناسی مذهبی و از نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قانون اساسی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دکتر علی قائمی امیری، چهره برجسته سیاست و جامعهشناسی مذهبی و از نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قانون اساسی، دار فانی را وداع گفت.
دکتر علی قائمی امیری در سال ۱۳۱۶ در شهر امیرکلای بابل متولد شد و پس از تحصیل در ایران، برای ادامه تحصیلات عالی راهی فرانسه شد و در دانشگاه معتبر سوربن موفق به اخذ دو دکترای تخصصی در رشتههای علوم تربیتی و جامعهشناسی مذهبی شد.
او از چهرههای فعال سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی و از یاران نزدیک شهید آیتالله دکتر بهشتی بود که در شکلگیری ساختارهای حقوقی و تقنینی جمهوری اسلامی ایران نقش موثری داشت.
دکتر علی قائمی امیری به عنوان نماینده مردم بابلسر و بندپی در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، در تدوین قوانین و تثبیت مبانی نظام جمهوری اسلامی مشارکت داشت و بعد از پایان اولین دوره نماینده مجلس در شورای فرهنگ عمومی کل کشور عضو شد.
از دیگر مسوولیتهای او که صاحب تألیفات متعدد در زمینه جامعهشناسی و تعلیم و تربیت دینی است میتوان به عضویت در شورای عالی جوانان و تدریس در دانشگاههای تهران و عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز اشاره کرد.
بیش از سیصد کتاب در حوزه تربیت، اخلاق، خانواده و جوانان از دکتر علی قائمی امیری منتشر شده که برخی از آنها بارها تجدید چاپ و آثاری همچون «حدود آزادی و تربیت» و «در مکتب فاطمه» به عنوان کتاب سال انتخاب شدند.
چهارم اردیبهشت پارسال آیین نکوداشت دکتر علی قائمی امیری با عنوان «حکیم تربیت» و با حضور وزیر میراث فرهنگی در بابل برگزار شده بود.