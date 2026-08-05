دل که برای کربلا تنگ باشد، هر کوچه ای می شود مسیر نجف و هر امامزاده ای می شود حرم،اردبیل، میزبان جاماندگانی بود که با پای پیاده، عشقشان را به سیدالشهدا (ع) تقدیم کردند؛ از امامزاده صالح تا امامزاده صدرالدین، در کنار آن، مجالس روضه و عزاداری هم پر از جمعیت بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دل که برای کربلا تنگ باشد، هر کوچه ای می شود مسیر نجف و هر امامزاده ای می شود حرم،اردبیل، میزبان جاماندگانی بود که با پای پیاده، عشقشان را به سیدالشهدا (ع) تقدیم کردند؛ از امامزاده صالح تا امامزاده صدرالدین، در کنار آن، مجالس روضه و عزاداری هم پر از جمعیت بود.