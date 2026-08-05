جو پایدار همراه با افزایش ابر در ارتفاعات استان قزوین
اداره کل هواشناسی استان قزوین از تداوم وضعیت جوی پایدار در منطقه تا اوایل هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، کارشناس هواشناسی در گفتوگو با این خبرگزاری، با اشاره به آخرین خروجی مدلهای هواشناسی گفت: تا اوایل هفته آینده، وضعیت جوی در سطح استان به نسبت پایدار خواهد بود.
مهدی آخوندی افزود: تنها در روزهای پنجشنبه و جمعه، با گذر امواج تراز میانی جو، در برخی مناطق استان به ویژه در ارتفاعات شمالی، افزایش ابر پیشبینی میشود.
وی در خصوص نوسانات دمایی استان نیز گفت: بامداد امروز، شهر آوج با حداقل دمای ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر، خنکترین نقطه استان بود.
آخوندی در پایان خاطرنشان کرد: نوسانات دمایی شهر قزوین نیز طی شبانهروز گذشته بین ۲۰ تا ۳۷ درجه سلسیوس گزارش شده است.