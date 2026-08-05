به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، کارشناس هواشناسی در گفت‌و‌گو با این خبرگزاری، با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی گفت: تا اوایل هفته آینده، وضعیت جوی در سطح استان به نسبت پایدار خواهد بود.

مهدی آخوندی افزود: تنها در روز‌های پنجشنبه و جمعه، با گذر امواج تراز میانی جو، در برخی مناطق استان به ویژه در ارتفاعات شمالی، افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی در خصوص نوسانات دمایی استان نیز گفت: بامداد امروز، شهر آوج با حداقل دمای ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر، خنک‌ترین نقطه استان بود.

آخوندی در پایان خاطرنشان کرد: نوسانات دمایی شهر قزوین نیز طی شبانه‌روز گذشته بین ۲۰ تا ۳۷ درجه سلسیوس گزارش شده است.