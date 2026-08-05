با تلاش نیرو‌های جهادی شهرداری شیراز در قرارگاه مرزی شلمچه، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار زائر اربعین حسینی جابه‌جا و روانه کربلای معلی شدند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ولی‌الله حیاتی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خوزستان، در بازدید میدانی از موکب حضرت احمدبن‌موسی (ع) در شلمچه، با اشاره به اهمیت راهبردی مرز شلمچه به‌عنوان دومین گذرگاه پرتردد کشور، حضور منظم ناوگان حمل‌ونقل شیراز را عامل کلیدی در روان‌سازی عبور و مرور زوار دانست.

حسین صفری، فرمانده قرارگاه مرکزی حمل‌ونقل زائران، نیز با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای اخلال در شور حسینی، از حماسه‌ای یاد کرد که به مدد اخلاص خادمان و شوق مردم رقم خورد.

او تصریح کرد: همگرایی شهرداری‌های شیراز، شهرکرد، یزد، آبادان، خرمشهر و بندرماهشهر در قالب قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین در شلمچه، با محوریت شهرداری شیراز و به‌کارگیری ۱۲۶ دستگاه اتوبوس، رکوردی بی‌سابقه را در جابه‌جایی زوار رقم زد.

فرمانده قرارگاه مرکزی حمل‌ونقل زائران اعلام کرد: این عملیات در سه نوبت کاری، با متوسط بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ سرویس روزانه و انتقال ۸۵ هزار نفر در هر ۲۴ ساعت، حماسه‌ای را آفرید که زمان انتظار مسافران را به کمتر از ۴۰ ثانیه رساند. کیفیت ناوگان، سرمایش مطلوب و نظم حاکم بر پایانه‌ها، گواه اهتمام ویژه خادمان به شأن و منزلت زائران بود که در مواجهه با تهدیدات امنیتی، هیچ خللی در اراده خدمت‌رسانی ایجاد نکرد؛