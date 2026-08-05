به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای ارتقای سطح سلامت و ارائه خدمات درمانی به ساکنان مناطق روستایی، اردوی جهادی ویزیت رایگان در روستای همپا برگزار شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: در این برنامه، تیمی از پزشکان و کارشناسان حوزه سلامت در قالب گروه‌های جهادی بسیج جامعه پزشکی شامل پزشک عمومی، کارشناسان تغذیه، روانشناسی، مامایی و تیم تریاژ به ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای روستاییان پرداختند.

سرهنگ صیاد کرامتی افزود: همچنین پس از انجام معاینات و ارزیابی‌های لازم، دارو‌های مورد نیاز به صورت رایگان در اختیار مراجعان قرار خواهد گرفت.

وی گفت: هدف از برگزاری اردوی سلامت، گامی مؤثر در ارتقای سلامت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی مردم شریف روستایی است