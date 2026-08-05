به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر گفت: در پی وقوع یک فقره کلاهبرداری با ترفند اسکناس جعلی در مینوشهر، موضوع در دستور کار ماموران فرماندهی بخش مینو قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس با همکاری پلیس آگاهی پس از تحقیقات فنی اعضای باند ۳ نفره جعل و کلاهبرداری را شناسایی و در سه عملیات منسجم و هماهنگ آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ رحیمی گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری اسکناس جعلی کشف و در تحقیقات تکمیلی و پس از برخورد با شاکی به یک فقره کلاهبرداری به ارزش یک میلیارد ریال اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده با قرار مناسب روانه زندان شدند.