پشت صحنه پایداری شبکه برق سیستان و بلوچستان، مجموعه‌ای از اقدامات برای کاهش تلفات انرژی، اصلاح تجهیزات، هوشمندسازی شبکه و مدیریت مصرف است؛ برنامه‌ای که در شرایط اوج بار با هدف آزادسازی ظرفیت شبکه و تأمین برق پایدار مشترکان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت: کاهش تلفات انرژی و افزایش بهره‌وری شبکه از اولویت‌های اصلی این شرکت است و در همین راستا اقدامات گسترده‌ای برای اصلاح تجهیزات، پایش شبکه و ساماندهی مصرف انجام شده است.

محمد رئیسی، افزود: در جریان پایش‌های میدانی انجام شده، یک‌هزار و ۷۶۶ بازدید از شبکه توزیع برق صورت گرفت که نتیجه آن شناسایی و اصلاح بخشی از نارسایی‌های موجود در شبکه بود.

همچنین در این مدت ۲۸۶ انشعاب جدید واگذار، ۵۱۰ کنتور معیوب تعویض، ۴۷۸ کنتور هوشمند نصب، ۱۴۸ انشعاب کشاورزی پایش و وضعیت مصرف برق ۴۲۱ مسجد و حوزه علمیه نیز بررسی شد.

وی از شناسایی یک‌هزار و ۳۱۶ انشعاب غیرمجاز، جمع‌آوری ۱۸ هزار متر کابل غیرمجاز، نصب ۶۴۷ فیوز محدودکننده مصرف، جمع‌آوری چهار ترانسفورماتور غیرمجاز و آغاز ساماندهی ۴۹ ترانس دیگر به عنوان بخشی از اقدامات انجام شده برای کاهش تلفات انرژی خبر داد و یکی از چالش‌های موجود را دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری پس از نصب کنتور‌های هوشمند عنوان کرد و گفت: این اقدام علاوه بر تحمیل خسارت به شبکه، فرآیند مدیریت مصرف را نیز با اختلال مواجه می‌کند و با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.