

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، پیمان اسکندری با اشاره به در اولویت بودن کشت گلخانه ای در توسعه کشاروزی تصریح کرد: توسعه شهرک های گلخانه ای برای جلوگیری از پراکندی و همچنین برای صرفه جویی در مصرف برق و آب ضروری است و از همین رو، روند واگذاری اراضی و زیرساخت‌ها و شرایط پیش‌پرداخت و اقساط برای سرمایه‌گذاران تسهیل شده تا انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر ۲۵۳ شهرک کشاورزی در بخش های دامپروری، شیلات و گلخانه در سراسر کشور فعال است که با وجود تولید بخش بزرگی از نیازهای کشور، تنها ۱۱ هزار هکتار از اراضی را در بر گفته اند.

علی رسولیان، مدیر حقوقی شرکت شهرک‌های کشاورزی نیز رفع موانع و مقررات غیرضرور و تسهیل فرآیندهای اداری را لازمه توسعه شهرک های کشاورزی خواند و گفت: ستادهای استانی می توانند با ایجاد بستری قانونی و شفاف، فرآیند جذب سرمایه و نیل به اهداف تولید را تسریع کنند.