پس از اجرای احکام پرونده میدان علیخانی، کارزار «نه به اعدام» در فضای مجازی شکل گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هجدهم دی‌ماه ۱۴۰۴، میدان شهید علیخانی ملک‌شهر اصفهان، شبی که چهار مأمور پلیس یگان ویژه در فجیع‌ترین اقدام تروریستی ممکن، به شهادت رسیدند. بسته شدن با طناب، جراحت با سنگ، آتش‌زدن با بنزین و قطعه‌قطعه کردن با چاقو، ابعاد جنایتی بود که دوربین‌های مداربسته ثبت کردند و قاتلان در اعتراف های خود به آن اقرار کردند.

چند روز پیش، حکم دو تن از عاملان اصلی این جنایت در همان میدان اجرا شد، اقدامی که در فضای مجازی با واکنش‌های احساسی و هشتک‌های «نه به اعدام» مواجه شد.

مردم اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ما، این واکنش گزینشی را به چالش کشیدند. آنها تأکید کردند: کسانی که برای سارق طلا تا پای اعدام پیش می‌روند، امروز برای قاتلان حافظان امنیت، فریاد نه به خشونت سر می‌دهند و این رفتار دوگانه، قابل قبول نیست.

رسانه‌های معاند تلاش کردند با وارونه‌نمایی، اصل جنایت را به حاشیه ببرند؛ اما تصاویر دوربین‌ها، محتویات پرونده و اعترافات قاتلان، واقعیت را آشکار کرد و مردم اصفهان نیز نشان دادند که فریب سناریوهای نخ‌نما را نمی‌خورند.