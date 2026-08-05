امام جمعه بوکان گفت: امام حسین (ع) با نثار خون خود و خانواده‌اش، در راه اعتلای کلمه الله و سرنگونی ظلم و یزیدیان قیام کرد و ما پیروان آن حضرت باید حسینی رفتار کنیم و در برابر ظالمان ایستادگی نماییم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین گرامیداشت اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با حضور گسترده مردم بوکان برگزار شد.

این مراسم در محل برپایی موکب اهل سنت این شهرستان که به نام مبارک امام حسین علیه السلام مزین شده است برگزار شد.



در این اجتماع پرشور، نماز مغرب به امامت ماموستا عباس احمدی، امام جمعه این شهر، اقامه گردید.

ماموستاعباس احمدی، امام جمعه بوکان، در مراسم جاماندگان اربعین حسینی با گرامیداشت یاد شهدا و تجدید میثاق با رهبری، بر لزوم حفظ اتحاد و انسجام میان همه اقوام و مذاهب در ایران اسلامی تاکید کرد و میهمانان اربعین را «میهمانان امام حسین (ع)» خواند که احترام آنها بر همگان واجب است.

وی با اشاره به حدیث پیامبر اکرم (ص) که امام حسن و حسین (ع) را «سروران جوانان اهل بهشت» خوانده‌اند، افزود: امام حسین (ع) با نثار خون خود و خانواده‌اش، در راه اعتلای کلمه الله و سرنگونی ظلم و یزیدیان قیام کرد و ما پیروان آن حضرت باید حسینی رفتار کنیم و در برابر ظالمان ایستادگی نماییم.

ماموستا احمدی با ستایش از ایستادگی نیرو‌های مسلح و ملت شریف ایران در مقابل استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار و صهیونیست‌های غاصب، تصریح کرد: این مقاومت به برکت نور اسلام و رهبری‌های داهیانه رهبر شهید انقلاب و رهبر انقلاب که خداوند حافظ ایشان باشد، حاصل شده است.

وی در پایان با تاکید بر اتحاد و انسجام بین شیعه و سنی، کرد و ترک، عرب و عجم، خاطرنشان کرد: این همبستگی را برای همیشه حفظ کنیم چراکه اتحاد و انسجام، انسان را به سرمنزل مقصود می‌رساند و پیروزی مسلمین در همین اتحاد نهفته است، همان‌گونه که تفرقه باعث شکست ملت‌ها می‌شود.