معاون وزیر بهداشت گفت: وزارت بهداشت در اربعین با حضور هزاران نفر از نیرو‌های مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، بیش از یک میلیون و هفتصد هزار خدمت به زائران ارائه کرده و با تشدید نظارت‌ها از گسترش بیماری‌های واگیر همچون آنفلوآنزا و کرونا جلوگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت در برنامه روی خط خبر شبکه خبر گفت: با توجه به گستردگی حضور زائران، کنترل بیماری‌ها و خدمت‌رسانی به آنان یکی از وظایف اصلی وزارت بهداشت است.



او افزود: در این مدت بیش از ۳ هزار نیرو در مراکز پایگاه‌های مرزی و مراقبت‌های بهداشتی خدمات ارائه کرده‌اند و بیش از ۴ هزار مرکز بهداشتی و درمانی در سراسر کشور (از شرق تا غرب) در این ایام درگیر خدمت‌رسانی بودند و در مجموع، وزارت بهداشت بیش از ۱.۷ میلیون خدمت به زائران ارائه کرده است.

پیشگیری‌های بهداشتی و واکسیناسیون

معاون وزیر بهداشت همچنین گفت: برای صیانت از دستاوردهای کشور، در همین ایام بیش از ۲۵ هزار واکسن فلج اطفال تزریق شده است. او در ادامه به موضوع مسمومیت‌های ناشی از گرما اشاره کرد و گفت: با انجام آزمایش‌ها و نظارت تشدید یافته، موارد مشکوک منهدم/کنترل شده‌اند.

طرح پزشک خانواده؛ مرحله اول از تیرماه و ادامه تا تکمیل ۶۴ شهرستان



رئیسی گفت: مرحله اول اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع با استقرار در شهرهای منتخب، از یک تیرماه آغاز شده است و اکنون مرحله دوم در ادامه همان روند پیگیری می‌شود تا پایان شهریور پوشش استقرار کامل در ۶۴ شهرستان انجام شود.

وی در خصوص مرحله‌بندی اجرا اعلام کرد: در مرحله اول، پنج تا شهر پیشرو (به‌عنوان مدل اجرا) آغاز شد و سپس در اول تیرماه مرحله یک کلید خورد، مرحله دوم نیز با برنامه‌ریزی دولت، شامل ۲۰ شهر دیگر و در ۲۰ استان معرفی شد و در ادامه، تا پایان شهریور، تعداد باقی‌مانده برای تکمیل ۶۴ شهرستان پوشش داده می‌شود.

رئیسی با اشاره به هدف طرح (نظام ارجاع با حفظ کرامت) توضیح داد: در این مدل، هر خانوار تیم مشخص دارد و در صورت نیاز بیماری، ارجاع به سطوح بالاتر انجام می‌شود؛ اما تاکید اصلی طرح «نوبت‌گیری با زمان و ساعت مشخص» و ارائه خدمات با کرامت مردم است، نه مراجعه پراکنده و سردرگمی.

خدمات رایگان در چهار ویزیت اول و کاهش هزینه‌ها از مسیر ارجاع استاندارد



معاون وزیر بهداشت در خصوص جزئیات این طرح گفت: در این طرح، چهار ویزیت اول هنگام مراجعه از مسیر نظام ارجاع برای بیماران کاملاً رایگان است و خدمات درمانی در سطح یک شامل مراقبت‌ها و خدمات پایه خواهد بود.

او همچنین بیان کرد: در صورت نیاز به بستری، هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود و هزینه بستری در چارچوب برنامه می‌تواند صفر اعلام شود و برای جلوگیری از آزمایش و داروی اضافه، ثبت سوابق در پرونده الکترونیک انجام می‌شود و بیمار می‌تواند در صورت نیاز به سایر مراکز، سوابق را ارائه کند.

یکپارچگی پرونده الکترونیک با کد ملی؛ قابل مشاهده برای پزشک در همه بیمه‌ها



رئیسی گفت: در طرح پرونده الکترونیک، با کد ملی سوابق درمانی و اطلاعات خدمات قابل مشاهده می‌شود و وعده داد تا پایان سال، یکپارچه‌سازی در شهرهای در حال اجرا کامل شود.

معاون وزیر بهداشت در خصوص نکات کلیدی مطرح‌شده تصریح کرد: سامانه‌ها در نقاطی که شروع شده‌اند فعال‌اند و پزشک با ورود کد ملی، سوابق را می‌بیند و یکپارچه‌سازی برای همه بیمه‌ها انجام می‌شود و هدف آن حذف همپوشانی‌هاست. همچنین تعداد بیمه‌شدگان و بیمه‌نشدگان با حذف همپوشانی‌ها به شکل دقیق‌تر اصلاح می‌شود.

پرداخت به‌موقع حق بیمه؛ شرط پایداری اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع



معاون وزیر بهداشت درباره نسبت طرح با بیمه‌های مختلف گفت بیمه‌ها چندگانه‌اند، اما برای عدالت در سلامت باید پای کار باشند. علت اصلی مشکلات، به گفته او «توزیع منابع مالی و انضباط مالی» و مسئله پرداخت به‌موقع است.

رئیسی گفت: بخشی از مشکلات به‌صورت بدهی‌های انباشته در برخی بیمه‌ها ایجاد شده و این موضوع می‌تواند بر روند خدمات اثر بگذارد و راهکار نیز «تعهد، هماهنگی و پرداخت به موقع» است.

پوشش دندانپزشکی و تقویت پیشگیری؛ درخواست توجه بیشتر به بهداشت دهان و دندان



رئیسی گفت: پزشک خانواده و نظام ارجاع شامل خدمات مربوط به بهداشت دهان و دندان هم می‌شود و در سطح یک، خدمات دندانپزشکی ارائه خواهد شد؛ اما در صورت نیاز، ارجاع به سطوح بالاتر نیز پیش‌بینی شده است. او در ادامه با اشاره به هزینه‌های بالای درمان دندان، تاکید کرد پیشگیری باید جدی‌تر دنبال شود و برای پوشش بیمه‌ای بهداشت دهان و دندان «نیاز به اقدام اساسی» وجود دارد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفت‌وگو با شبکه خبر، همزمان با گزارش اقدامات بهداشتی برای اربعین، اجرای مرحله دوم طرح پزشک خانواده را در چارچوب عدالت در سلامت، ارجاع استاندارد، پرونده الکترونیک یکپارچه و تأکید بر پیشگیری بیماری‌ها تشریح کرد و وعده داد استقرار کامل در ۶۴ شهرستان تا پایان شهریور* انجام شود و سپس روند گسترش به کل کشور ادامه یابد.