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آتشسوزی جزیره آشوراده با مشارکت بالگرد هلالاحمر گلستان و تخلیه ۴۰ هزار لیتر آب بر کانونهای حریق مهار شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، در پی وقوع آتشسوزی در جزیره آشوراده، بالگرد امدادی هلالاحمر به همراه تیمهای عملیاتی شهرستان ترکمن و سایر دستگاههای مسئول در عملیات مهار حریق مشارکت کردند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گلستان گفت: بالگرد این جمعیت طی یک ساعت و ۳۰ دقیقه پرواز، چهار سورت عملیاتی انجام داد و با ۱۰ مرحله آبگیری و تخلیه، در مجموع ۴۰ هزار لیتر آب را بر روی کانونهای آتش تخلیه کرد.
رضا حاجیلری افزود: همزمان با عملیات هوایی، چهار تیم عملیاتی شامل ۱۲ امدادگر و نجاتگر با دو دستگاه خودروی کمکدار در منطقه حضور داشتند و پشتیبانی زمینی، هماهنگی عملیاتی و تأمین نیازهای لجستیکی عملیات اطفای حریق را انجام دادند.
وی با بیان اینکه نیروهای هلالاحمر تا پایان عملیات در کنار دستگاههای مسئول حضور داشتند، تأکید کرد: پشتیبانی لازم برای مهار کامل آتش انجام شد.
جزیره آشوراده در محدوده پناهگاه حیاتوحش میانکاله قرار دارد و وقوع این آتشسوزی در شرایطی است که بخشهایی از این زیستبوم ارزشمند در هفتههای اخیر نیز با حریقهای متعدد مواجه بوده است.
تداوم خشکی پوشش گیاهی، افزایش دما و وزش باد در فصل گرم، ضرورت تقویت پایش، تجهیزات اطفای حریق و مشارکت جوامع محلی برای حفاظت از زیستگاههای حساس شمال کشور را افزایش داده است.