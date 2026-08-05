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محمد مهدی سیار، قطعه شعر جدید خود را با عنوان «اربعین بعد از او» در رثای حسین (ع) منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد مهدی سیار، قطعه شعر جدید خود را با عنوان «اربعین بعد از او» در رثای حسین (ع)منتشر کرد.
اربعین بعد از «او»
اربعین هم رسیدای رفقا
اربعین... موعد همیشهی ما...
جمعمان جمع بود، او هم بود...
شمع جمع و تسلّی غم بود
از پس پردههای اشک، مدام
محو او میشدیم، محو امام
از شهادت که اسم میآمد
اشکش آتش به جانمان میزد
اشک در چشم او که میلغزید
دل ما هم عجیب میلرزید
نکند... نه... نگو. خدا نکند!
التفاتی به این دعا نکند
او دعایش شهادت و ما آه
ما فدایش شویم یا الله!
اربعین شد یتیمهای علی!
جاده ماندهست و رد پای علی
اربعین شد، ببین که جا ماندیم
او به مولا رسید و ما ماندیم
او برای همیشه از تهران
رفته و ماندهایم ما حیران
چاره این درد میشود؟ اصلا!
داغ او سرد میشود؟ ابدا!
راهش از یاد میرود؟ حاشا!
عشق بر باد میرود؟ کلّا!
آه این اربعین شما آقا!
میشوی نایبالزیارهی ما
آرزومند کربلای حسین!
هستیات ریختی به پای حسین
شد بهشتت نظر به روی حسین
سرنوشتت سفر به کوی حسین
از سوی ما همای بریده گلو!
«السلام علی الحسین» بگو
هم سلامی به حضرت زهرا
برسانای شکستهپهلوی ما!
اربعین است و سوی پیکر او
بازگردانده میشود سر او (۱)
شام هجرانمان سحر گشته
سرِِ بر نیزهرفته برگشته!
سرِ قرآن بهنیزهخوانده رسید!
سرِ خونین بهطشتمانده رسید!
سرِ غمهای بیکران دیده
سرِ مجروح خیزران دیده
هر چه خاکستر است پاک کنید
غسلِ اشکش دهید و خاک کنید!
زخمها تازهاند، صبر کنید
آه، آرام نبش قبر کنید
گیرد آرام عاقبت سر او
در کنار علیِّ اصغر او
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