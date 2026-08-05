ناهید خلفیان، شاعر، برای کودکان مدرسه میناب که در جنایت آمریکایی - صهیونسیتی شهید و جاوید اثر شدند، شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناهید خلفیان، شاعر، برای کودکان مدرسه میناب که در جنایت آمریکایی - صهیونسیتی شهید و جاوید اثر شدند، شعری سروده است.

بهارِ من با خبرِ مرگ اومد

از گل پیکرت، یه گلبرگ اومد

از زیر خاک و خون درت آوردن

عزیزکم چی به سرت آوردن؟

چی مونده از یاسِ تنت دخترم؟

چی بذارم تو کفنت دخترم؟

نشد ببوسمت گفتی که دیره

الهی مادرت برات بمیره

نمی‌دونستم آخرین نگاته

این آخرین طنین خنده‌هاته

لحظهٔ آخری چیا رو دیدی؟

راستی تو آسمون خدا رو دیدی؟

کاشکی پیش شاه شهیدا باشی

تو دامن حضرت زهرا باشی

بعد تو فصل خنده‌هام تموم شد

آرزوهام با رفتنت حروم شد

باز می‌کنم کتاب و دفتراتو

ناز می‌کنم به‌جات گلِ سراتو

گفتی برات چادر نماز بدوزم

گلم! مامان رو قولشه هنوزم

چادرت اما پرچم سه رنگه

ببین چقد بهت میاد! قشنگه؟

دختر نازم به قولت وفا کن

تو آسمون برا مامان دعا کن

به آسمون بگو کمی بباره

شاید که عطر تنتو بیاره