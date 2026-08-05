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رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه خوزستان از تردد یک میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۳۳ زائر اربعین حسینی از ابتدای آغاز مراسم اربعین تاکنون از مرز شلمچه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ اصغر کولیوند رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه خوزستان گفت: از ابتدای آغاز مراسم اربعین حسینی تاکنون ۲ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۷۶۶ زائر از ۲ مرز شلمچه و چذابه تردد کردند.
او افزود: در این مدت یک میلیون و ۱۹۰ هزار و ۱۶۶ زائر از طریق مرزهای شلمچه و چذابه به منظور شرکت در آیین پیادهروی اربعین از کشور خارج شدهاند که از این تعداد ۹۴۷ هزار و ۷۳۳ نفر از مرز شلمچه و ۲۴۲ هزار و ۴۳۳ نفر از مرز چذابه عازم عتبات عالیات شدهاند.
رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه خوزستان به آمار بازگشت زائران به کشور اشاره کرد و گفت: از ابتدای عملیات بازگشت زائران تاکنون نیز در مجموع ۹۲۸ هزار و ۶۰۰ زائر از طریق مرزهای استان وارد کشور شدهاند که سهم مرز شلمچه ۷۳۶ هزار و ۲۰۰ نفر و سهم مرز چذابه ۱۹۲ هزار و ۴۰۰ نفر بوده است.
سرهنگ کولیوند ادامه داد: نیروهای پلیس مهاجرت و گذرنامه در هر ۲ پایانه مرزی با آمادگی کامل و به صورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات به زائران هستند و روند بازگشت زائران با نظم و سهولت در حال انجام است.