بامداد ۱۴ مرداد، سرعت وزش باد در زابل به ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت رسید و بر اثر خیزش گردوخاک، دید افقی در این شهرستان تا ۷۰۰ متر کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: تداوم ثبت سرعت‌های بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در سه روز پیاپی، نشان‌دهنده استمرار فعالیت باد‌های شدید ۱۲۰ روزه و حاکم بودن شرایط نامساعد جوی در شمال سیستان و بلوچستان است.

محسن حیدری افزود: در شهرستان زهک نیز سرعت وزش باد به ۸۲ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی بر اثر گردوخاک تا ۹۰۰ متر کاهش یافت.

وی با اشاره به ادامه دار بودن این شرایط جوی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، تا پایان هفته وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات وقوع طوفان گردوخاک در شمال سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در زاهدان و برخی مناطق مرکزی سیستان و بلوچستان نیز طی این مدت وزش باد، افزایش غلظت غبار و در برخی ساعات گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی از شهروندان خواست با توجه به کاهش کیفیت هوا و محدود شدن میدان دید، از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، نکات ایمنی را رعایت و سازه‌های موقت را مستحکم کنند و از توقف خودرو در کنار درختان فرسوده و تابلو‌های تبلیغاتی بپرهیزند.