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عضو دوره چهارم شورای شهر کرج، در برنامه زنده «نگاه مردم» گفت: باید از مرحله «شور حسینی» به سمت «شعور حسینی» حرکت کنیم، مدیریت شهری باید با هماهنگی دانشگاهها و آموزش و پرورش، بستری برای شکوفایی نوجوانان و جوانان فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، بخشی با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در حوزههای مذهبی بهویژه اربعین حسینی، ضمن تأیید موفقیتهای فنی در ادوار گذشته، اظهار داشت: اگرچه در مباحث زیرساختی و فنی عملکرد قابلقبولی داشتهایم، اما باید از مرحله «شور حسینی» به سمت «شعور حسینی» حرکت کنیم.
وی در ادامه بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی با نهادهای علمی و آموزشی تأکید کرد و به مجری سیمای البرز افزود: مدیریت شهری باید با هماهنگی دانشگاهها و آموزش و پرورش، بستری برای شکوفایی نوجوانان و جوانان فراهم کند اشک ها و عزاداری ها باید در مسیر جریانسازی عمیق فرهنگی و اجتماعی قرار بگیرد تا ثمرات ملموسی برای آینده کشور داشته باشد.
این عضو پیشین شورای شهر کرج، تصریح کرد: یکی از ضرورتهای امروز جامعه این است که هر فرد در جایگاه تخصصی خود قرار گیرد. وظیفه اصلی مدیران فرهنگی بهروزرسانی و ارائه اندوختههای علمی به جامعه است، اما در واقعیتهای اجرایی، فاصلهی معناداری با این ایده آلها دیده میشود.
وی هشدار داد که رفتارهای نامناسب در تعاملات اجتماعی، خود عامل ایجاد شکاف در جامعه است و افزود: بسیاری از رفتارهای فرهنگی ما نه تنها سازنده نیست، بلکه به دلیل عدم درک صحیح از نقش و جایگاه فرهنگ، منجر به گسست اجتماعی میشود. ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که فرهنگ را نه به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان یک باور زیربنایی در تمامی ارکان مدیریت شهری بپذیریم.
محمدعلی بخشی در پایان با اشاره به وضعیت معیشتی فرهنگیان و تأثیر مستقیم آن بر کیفیت آموزش در برنامه زنده نگاه مردم تصریح کرد: عقبماندگی در شاخصهای فرهنگی ریشه در مشکلات اقتصادی دارد. بسیاری از معلمان ما در شرایط مناسب مالی نیستند و این وضعیت، آنان را در پیگیری برنامههای فرهنگی و تربیتی با چالشهای جدی مواجه کرده است که باید برای بهبود این وضعیت، چارهای اساسی اندیشید.