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رئیس پلیس فتای خراسان رضوی گفت: ۲۵درصد لینکهای مخرب و آلوده برای کلاهبرداریهای سایبری در استان از طریق پیامک ارسال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سرهنگ مرتضی حقی افزود: بعد از پیامک نیز بالاترین آمار ارسال لینکهای آلوده از طریق پیامرسانهای خارجی در رتبه نخست تلگرام و سپس اینستاگرام است.
وی ادامه داد: در حوزه پیام رسانهای داخلی پیشتاز ارسال لینکهای آلوده مربوط به پیام رسانهای اجتماعی تصویر محور است.
رئیس پلیس فتای خراسان رضوی گفت: ۶۸ درصد جرائم سایبری با انگیزه مالی و اقتصادی انجام میشود و مهمترین شگرد کلاهبرداران، ارسال لینک آلوده برای هک تلفن همراه و نفوذ به سامانه پرداخت مالی و بانکی قربانیان است.
سرهنگ مرتضی حقی افزود: براساس اعلام پلیس فتای خراسان رضوی، ۹۱ درصد از پروندههای جرائم سایبری تشکیل شده در این پلیس تخصصی از ابتدای امسال به نتیجه رسیده است.