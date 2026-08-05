به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سرهنگ مرتضی حقی افزود: بعد از پیامک نیز بالاترین آمار ارسال لینک‌های آلوده از طریق پیام‌رسان‌های خارجی در رتبه نخست تلگرام و سپس اینستاگرام است.

وی ادامه داد: در حوزه پیام رسان‌های داخلی پیشتاز ارسال لینک‌های آلوده مربوط به پیام رسان‌های اجتماعی تصویر محور است.

رئیس پلیس فتای خراسان رضوی گفت: ۶۸ درصد جرائم سایبری با انگیزه مالی و اقتصادی انجام می‌شود و مهم‌ترین شگرد کلاهبرداران، ارسال لینک آلوده برای هک تلفن همراه و نفوذ به سامانه پرداخت مالی و بانکی قربانیان است.

سرهنگ مرتضی حقی افزود: براساس اعلام پلیس فتای خراسان رضوی، ۹۱ درصد از پرونده‌های جرائم سایبری تشکیل شده در این پلیس تخصصی از ابتدای امسال به نتیجه رسیده است.