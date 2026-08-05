به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، محمدرضا قلندر شریف گفت: با وجود اینکه جنگ تحمیلی از ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ به‌صورت ناجوانمردانه به کشور تحمیل و دشمن جنایت‌های بی‌شماری را مرتکب شد، ما توصیه و فرمان امام شهیدمان را که پس از شبه‌کودتا و اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ فرمودند دستگاه‌های اجرایی باید ۲ برابر کار کنند، به‌عنوان تابلویی مقابل خود قرار دادیم و بیش از گذشته به مردم خدمت‌رسانی کردیم.

وی افزود: همزمان با شرایط سخت و محدودیت‌های موجود در حوزه تأمین منابع، طرحهای شهری تعطیل نشد و روند اجرای طرح‌ها ادامه پیدا کرد. طرحهای ویژه‌ای نیز در همین روز‌ها به بهره‌برداری رسیده یا در آستانه افتتاح قرار دارند که از جمله آنها می‌توان به اضافه‌شدن ۲۵ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهرداری مشهد اشاره کرد.

شهردار مشهد ادامه داد: این مسیر همچنان ادامه دارد وطرحهای متعددی را در تابستان امسال افتتاح خواهیم کرد.

بهره برداری از اتصال خط یک و سه مترو مشهد در ایستگاه بسیج

قلندر شریف با اشاره به آخرین وضعیت خط سه قطار شهری مشهد گفت: اتصال خط یک و خط سه قطار شهری مشهد در ایستگاه میدان بسیج آماده شده و در روز‌های آینده افتتاح آزمایشی خواهد شد.

وی ادامه داد: این ایستگاه در دهه آخر صفر امسال به زائران حضرت علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) خدمت‌رسانی خواهد کرد و یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های مبادله‌ای مسافر در شبکه قطار شهری مشهد به‌شمار می‌رود.

شهردار مشهد تصریح کرد: سال گذشته خط سه قطار شهری توانست میدان شهدا، حرم مطهر رضوی و پایانه مسافربری را به یکدیگر متصل کند و هم‌اکنون در حال بهره‌برداری است. ایستگاه بسیج نیز مرحله مهم دیگری از این پروژه محسوب می‌شود که با راه‌اندازی آن، امکان جابه‌جایی و تبادل مسافر میان خطوط یک و سه فراهم خواهد شد.

افتتاح طرحهای حمل‌ونقلی تا پایان تابستان

وی با بیان اینکه طرحهای متعددی در حوزه حمل‌ونقل، فضای سبز و طرح‌های عمرانی در حال تکمیل است، خاطرنشان کرد: بخشی از این طرحها تا پایان تابستان به بهره‌برداری خواهد رسید.

قلندر شریف با اشاره به طرح میدان انقلاب اظهار کرد: اتصال بلوار امام خمینی (ره) به بلوار نماز در قالب طرح کلان‌میدان انقلاب و ۱۳ زیرطرح آن، توانست گره همیشگی ترافیکی در میدان انقلاب و محدوده بزرگراه شهید سلیمانی را برطرف کند.

وی ادامه داد: اکنون ترافیک روانی در ورودی و خروجی پایانه مسافربری داریم و زائران و مجاوران آرامش بیشتری را در این محدوده تجربه می‌کنند.

شمارش معکوس برای افتتاح دوربرگردان شرقی ابوطالب

شهردار مشهد همچنین از آماده‌بودن دوربرگردان شرقی ابوطالب برای بهره‌برداری خبر داد و گفت: این طرح در روز‌های آینده افتتاح خواهد شد و در کاهش ترافیک خیابان شهید چراغچی تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.

وی افزود: کنارگذر جنوبی نیز در مرحله نخست که بلوار طبرسی را به رسالت متصل می‌کند، آماده بهره‌برداری است و این طرح می‌تواند بار ترافیکی بلوار طبرسی و رسالت را تا حد زیادی کاهش دهد.

افتتاح مرحله نخست بوستان کرامت در مردادماه

قلندر شریف با اشاره به طرح بوستان ۷۷ هکتاری کرامت بیان کرد: مرحله نخست این بوستان در مردادماه و مرحله دوم آن تا پیش از پایان تابستان افتتاح خواهد شد.

وی گفت: سال‌ها در غرب مشهد بوستان ۷۰ هکتاری ملت را داشتیم و در مرکز شهر بوستان بزرگ دیگری وجود نداشت. در همین شرایط، در یکی از محروم‌ترین نقاط مشهد، یعنی شهرک شهید رجایی، بوستان ۷۷ هکتاری کرامت را آماده کرده‌ایم.

شهردار مشهد ادامه داد: در شرایطی که به‌طور طبیعی امکان استحصال چنین زمینی وجود نداشت، با همکاری آستان قدس رضوی و توافقات انجام‌شده، این زمین در اختیار مردم قرار گرفت و اکنون بیش از ۳۰ هکتار آن آماده شده است که در مردادماه افتتاح خواهد شد.